Investita da auto a Roma, grave 29enne

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Una cittadina filippina di 29 anni è stata investita da un'auto nella notte a Roma. E' accaduto in via Tuscolana, all'altezza del civico 1359. La 29enne è stata trasportata in ospedale in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prenestino. Alla guida della macchina una 21enne italiana. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Nei pressi del punto in cui è stata soccorsa c'è un attraversamento pedonale.