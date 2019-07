Sanità: Lazio abolisce super-ticket

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e il vicepresidente della Regione Daniele Leodori hanno firmato questa mattina l'intesa con i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil per l'abolizione del super ticket nazionale, ovvero della quota di 10 euro del ticket delle ricette sanitarie per la specialistica ambulatoriale, per gli over 60 anni e le categorie svantaggiate. Si tratta di una platea di oltre 400 mila soggettiinteressati. "Una bella vittoria per tutti. Nel Lazio non si pagherà più il superticket nazionale sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali per gli over 60 e per chi è in condizioni di svantaggio. La novità interessa 400mila cittadini. Avanti per una sanità sempre più vicina alle persone", scrive su Twitter il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.