Raggi, addio bancarelle fuori Umberto I

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Addio bancarelle dai marciapiedi davanti al Policlinico Umberto I. Domani con la presidente del Municipio II Francesca Del Bello faremo un sopralluogo per vedere la strada finalmente liberata e visitare i nuovi stalli in via Giovanni Maria Lancisi". Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Dopo decenni - spiega la sindaca Raggi su facebook - finalmente restituiamo la strada ai cittadini.

Davanti al Pronto Soccorso dell'ospedale e all'ingresso della fermata della metro B Policlinico non ci saranno più postazioni ambulanti". Le bancarelle sono state spostate: "14 operatori coinvolti nel processo di delocalizzazione sono stati assegnati nuovi stalli in via Lancisi, più idonei all'attività di vendita su area pubblica". "Abbiamo portato avanti un lavoro necessario e non più procrastinabile - conclude - perché i suk arrangiati sui marciapiedi non possono essere più tollerati, soprattutto a ridosso di ospedali o stazioni ferroviarie".