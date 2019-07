Tennis: Atp, Fognini torna n.9

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Nella classifica pubblicata oggi dall'Atp si riprende la nona posizione Fabio Fognini che ha scavalcato il russo Daniil Medvedev, ora 10mo. Fa tre passi indietro Matteo Berrettini che scende al 23esimo posto, complice la mancata difesa del titolo a Gstaad per un infortunio alla caviglia destra. Perde quattro posizioni anche Lorenzo Sonego, numero 56, mentre ne riguadagna una Marco Cecchinato, ora numero 62. La nona posizione di Fognini è l'unica variazione nella top ten del ranking mondiale, sempre guidata da Novak Djokovic, alla 38ma settimana di fila al comando (la 262esima complessiva: è quinto nella speciale classifica), sempre con 4.470 punti di vantaggio su Rafa Nadal. In terza posizione Roger Federer, poi Dominic Thiem, Alexander Zverev e il Next Gen Stefanos Tsitsipas, il cui sesto posto è insidiato da Kei Nishikori.

Ottavo è il russo Karen Khachnov.