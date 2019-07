De Rossi spettatore alla Bombonera

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Prima uscita ufficiale alla 'Bombonera', anche se da spettatore, per Daniele De Rossi (accompagnato dalla moglie Sarah Ferbelbaum), che ha assistito, nella notte italiana, al debutto della sua nuova squadra, il Boca Juniors, nella Superliga argentina contro l'Huracan, incontro terminato senza reti. Durante l'intervallo, scrive il 'Clarin', l'ex giallorosso ha deciso di scendere nello spogliatoio per ascoltare il tecnico Gustavo Alfaro e seguire poi il resto della gara dal tunnel insieme ai nuovi compagni Nandez e Lisandro Lopez, visto che parla la lingua avendo giocato in Serie A.

Dell'arrivo di De Rossi a Buenos Aires ha parlato anche il suo ex compagno, Daniel Osvaldo, che si è ritirato dal calcio a metà del 2016 dopo aver risolto il contratto col Boca. "Abbiamo sempre parlato molto con Daniele del Boca - ha ricordato l'ex attaccante - sono contento che realizzi il suo sogno. Lui è molto felice, gli auguro il meglio, spero faccia bene e che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto con me".