Maltempo: a Roma strade e case allagate

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Alberi e rami caduti, case e terrazzi allagate, voragini e smottamenti in strada. Sono oltre 150 gli interventi effettuati da stanotte dai vigili del fuoco tra Roma e provincia per maltempo.

Tegole scoperchiate e pali pericolanti in varie zone. A Casal Lumbroso, alla periferia della città, è crollato un muro di cinta. A quanto riferito dai pompieri, a Fiumicino nella notte a causa di una tromba d'aria sono state sbalzate altre due macchine oltre l'auto in cui si trovava la ragazza 26enne deceduta. All'interno fortunatamente non c'era nessuno.

Le zone maggiormente colpite dal maltempo sono soprattutto la periferia della Capitale e alcuni comuni limitrofi come Riano Flaminio e Cerveteri dove e' stata chiusa una strada a causa dell'asfalto dissestato.