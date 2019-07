Omicidio Varani: Cassazione, nessun dubb

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La Corte d'Appello di Roma ha fatto una "ponderata disamina degli elementi valutativi" che "non lasciavano spazio a dubbi" sulla "capacità di intendere e di volere" di Manuel Foffo nel momenti in cui "d'intesa con Marco Prato, decideva di uccidere Luca Varani". Così la Cassazione nelle motivazioni con cui ha confermato la condanna a 30 anni a Foffo, per l'omicidio di Luca Varani, massacrato a Roma nel marzo 2016, dopo essere stato drogato. La perizia tecnica compiuta "non consentiva di affermare la sussistenza in capo a Foffo di una condizione psichica patologica inquadrabile come disturbo della personalità", tale da ritenere che non fosse imputabile. Inoltre, "privo di rilevanza clinica doveva ritenersi l'abuso di sostanza stupefacenti dedotto dalla difesa". Foffo e Marco Prato, suicida in carcere, diedero "sfogo alle pulsioni sadiche che si erano già manifestate la notte che precedeva l'assassinio, con l'uscita dei due amici, a bordo dell'auto di Prato, alla ricerca di un soggetto al quale 'fare del male'".