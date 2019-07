Metro attive, chiusa Termini-Centocelle

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - E' in corso lo sciopero del trasporto pubblico che si concluderà alle 16.30. Le linee della metro A, B e B1 sono attive con possibili riduzioni di corse, mentre la metroC è regolare. Lo rende noto Roma Servizi per la Mobilità. Chiusa la ferrovia Termini-Centocelle mentre la Roma-Lido è attiva con possibili riduzioni di corse. Per quanto riguarda la ferrovia Roma-Viterbo, la tratta extraurbana risulta regolare, mentre tratta urbana è attiva con possibili riduzioni di corse.

Possibili riduzioni di corse anche per bus e tram.