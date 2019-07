(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il cda del Bambino Gesù ha approvato oggi il bilancio, (non solo quello sociale). Si tratta di 17,2 milioni di Ebitda, secondo quanto riferito alla presentazione del bilancio sociale dell'ospedale pediatrico vaticano questo pomeriggio alla sede di San Paolo fuori Le Mura dal direttore generale Ruggero Parrotto. Sempre secondo quanto riferito, sono 359,4 i milioni di ricavi e 342,2 i milioni di costi. "Il margine operativo lordo - ha spiegato Parrotto - molto superiore sta per ricavi meno costi. Nel cda si è espressa anche la necessità di una attenzione ai costi ma il confronto nella squadra è quotidiano, sempre con l'obiettivo comune di arrivare al meglio per l'ospedale: abbiamo svolto anche una analisi di clima. I nostri dipendenti ci chiedono regole di ingaggio più chiare, più possibilità di conciliazione tempi lavoro-famiglia, più partecipazione nelle decisioni". (ANSA).