Sgomberi: Raggi, ora tavolo per gestirli

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Oggi si voterà in Aula una mozione per l'istituzione di un Tavolo interistituzionale tra Roma Capitale, Città metropolitana, Regione Lazio e Governo per iniziare a pianificare e gestire tutta la situazione degli sgomberi". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e al sicurezza in Prefettura. "Perché Roma - ha aggiunto Raggi - ha una situazione non solo straordinaria, oserei dire unica, per la specificità e i numeri. Quindi deve essere gestita in maniera diversa rispetto alle altre città".