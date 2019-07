Corte Conti,matura fine commissariamento

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Per quanto riguarda l'aspetto sanitario, riteniamo che possano essere maturi i tempi per la chiusura del commissariamento e quindi la Regione potrà ritornare, nel campo della sanità, finalmente a un regime di ordinarietà che consentirà di avere più risorse e di avere soprattutto la possibilità di colmare i vuoti che si stanno creando con l'assunzione di personale". Così il presidente della sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti Roberto Benedetti, parlando con i cronisti al termine dell'udienza sulla parifica. "Oggi abbiamo dichiarato regolare il rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2018 - ha aggiunto - Abbiamo escluso soltanto un paio di partite che riguardavano dei contributi ai Comuni e li vedrà poi la Regione cosa fare".