Stop botticelle durante ondate calore

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Firmata dalla sindaca Virginia Raggi una nuova ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette "botticelle", nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3 del Bollettino del "Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione". In queste giornate la circolazione sarà consentita solo a partire dalle ore 18, a condizione che la temperatura ambientale sia comunque inferiore a 30 gradi.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva e valida fino al 30 settembre. Tutto questo in attesa della prossima approvazione da parte dell'Aula del Regolamento con il quale sarà definitivamente chiusa questa pagina di sofferenza per i cavalli" dichiara la sindaca Virginia Raggi.