Qualcuno aziona stop,giù da scala mobile

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Un anziano è caduto stamani in seguito all'improvviso stop della scala mobile su cui si trovava alla stazione Eur Magliana della metro B di Roma. L'uomo, soccorso subito dal personale dell'Atac, è rimasto lievemente ferito.

L'impianto si è bloccato sulla banchina in direzione Rebibbia.

L'Atac ha fatto sapere che non si è verificato alcun guasto. Lo stop della scala mobile, spiega l'azienda, è stato causato da un "azionamento improprio del pulsante di arresto. L'impianto, fermato per controlli, adesso è regolarmente in funzione.