Roma: ufficializzato Veretout

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Jordan Veretout è ufficialmente un giocatore della Roma. Lo ha comunicato il club giallorosso che fa sapere di aver preso il giocatore in prestito per un milione, l'obbligo di acquisto a titolo definitivo per 16 milioni e un bonus fino a due milioni. Il centrocampista classe 1993 ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2024. "Sono molto felice di giocare in questo grande club, con grandi giocatori - le sue prima parola affidate al sito del club - Avrò l'occasione e la fortuna di condividere questa esperienza con grandi compagni di squadra". Veretout nelle sue due stagioni a Firenze ha totalizzato 75 presenze segnando 15 reti.