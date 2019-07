Al Colosseo fermati abusivi e saltafila

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Continuano i controlli a contrasto dell'abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale di Roma Capitale in tutto il centro storico, con particolare attenzione all'area del Colosseo, via dei Fori Imperiali e piazza Venezia. Qui le pattuglie hanno fermato solo nell'ultima settimana circa 100 persone tra "saltafila" e venditori irregolari, la maggior parte dei quali portati al centro di fotosegnalamento presso il Comando Generale per ulteriori accertamenti sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. Ieri mattina un italiano di 63 anni è stato arrestato in via dei Fori Imperiali, all'altezza di piazza Corrado Ricci, mentre vendeva illegalmente bottigliette d'acqua.

Dopo aver cercato di aggredire uno degli agenti è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.