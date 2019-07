Roma, arriva cronoprogramma su sgomberi

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il prefetto di Roma ha approvato il cronoprogramma sugli sgomberi degli edifici occupati nella Capitale. Secondo quanto si apprende, priorità viene data a 23 immobili sui quali gravano pronunce dell'Autorità Giudiziaria, ai quali si aggiungono altri due immobili per i quali la Prefettura ha già in corso le attività propedeutiche allo sgombero. Gli sgomberi contenuti nel programma partiranno dalla primavera del 2020, tenendo conto che, nei prossimi mesi, si procederà con i due sgomberi già in fase di predisposizione. Al fine di rendere compatibile l'esecuzione degli sgomberi con le capacità assistenziali dell'Ente locale il programma degli interventi è diluito in un arco temporale pluriennale, con una media di quattro interventi l'anno.