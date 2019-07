Giallini, ridere su temi difficili

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Da Marco Giallini a Valeria Golino, da Alessandro Gassmann a Valerio Mastandrea, fino ad Anna Ferzetti e Chiara Martegiani e al giovane attore Filippo Scicchitano, in una serata dedicata ad interpreti, registi e film capaci di raccontare al pubblico storie fatte di grandi emozioni: si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione del concorso Opera Prima e Seconda organizzato da Groupama Assicurazioni nell'ambito dell'Isola del Cinema, manifestazione dell'estate capitolina di cui la Compagnia è main partner da 11 anni. Il primo riconoscimento assegnato è stato quello per Valeria Golino, che ha ottenuto il Premio della Giuria per "Euforia". Il palco si è animato con la verve comica di Marco Giallini, che ha ritirato il Premio Miglior Interpretazione Maschile per il film di Simone Spada "Domani è un altro giorno".

Premio del Pubblico a "Ride" di Valerio Mastandrea e al Premio l'Isola del Cinema Attrice Rivelazione per Chiara Martegiani.