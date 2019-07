Fermato aveva lavorato nel locale

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Aveva lavorato come manutentore nel locale il ragazzo di 25 anni fermato dai poliziotti della Squadra Mobile per la violenza di gruppo su una 21enne etiope avvenuta a maggio fuori alla discoteca Factory a Roma. Il giovane romeno, in Italia da una decina di anni, avrebbe alle spalle qualche piccolo precedente di polizia. Gli investigatori hanno ricostruito la serata in cui la giovane è stata violentata e raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti del giovane. Raccolte numerose testimonianze e vagliato le foto della serata. Le indagini vanno ora avanti per individuare gli altri due responsabili della violenza sessuale di gruppo.