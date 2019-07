Sisma: Mattarella, ricostruzione proceda

(ANSA) - AMATRICE (RIETI), 18 LUG - "Il sogno della ricostruzione non deve esaurirsi nella scuola, ma andare avanti su tutti i fronti per realizzare il sogno di Silvia. E rimuovere così il segno di precarietà. Questo vale per tutte le aree terremotate". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita al campus di Amatrice, Romolo Capranica. "In questo impegno si gioca il futuro dell'Italia, ma agire con velocità".