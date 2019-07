Nel Lazio arriva CinemaCotral

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - La Regione Lazio ha deciso di inaugurare una nuova rassegna cinematografica 'on the road' con la direzione artistica di Alice nella Città. L'iniziativa 'CinemaCotral', ideata dai ragazzi del Piccolo Cinema America e realizzata da Cotral coinvolgerà dal 20 luglio al 6 agosto 8 Comuni delle 5 province che saranno illuminati grazie all'arrivo di un bus Cotral con la proiezione dei film in piazza. Lo rende noto la Regione. Un'arena gratuita che ospiterà nelle piazze alcuni dei successi delle passate stagioni: cinema indipendente, cult d'autore e grandi classici per tutte le età selezionati tra gli autori che hanno deciso di centrare il proprio racconto sui ragazzi. Presentazioni speciali e incontri introdurranno ogni data e coinvolgeranno anche le associazioni di giovani presenti sul territorio. Il primo evento il 20 luglio: il cinema su quattro ruote arriverà in Piazza della Repubblica a Genazzano dove sarà proiettato 'Sing Street' di John Carney.