Incendo in zona Fiera Roma, rogo di auto

(ANSA) - FIUMICINO, 18 LUG - Dieci autovetture sono state coinvolte, nel primo pomeriggio, intorno alle 15, in un incendio, nella zona di Fiera di Roma, tra il territorio di Fiumicino e quello capitolino, non lontano da Commercity. A quanto si è appreso, il rogo ha coinvolto le vetture parcheggiate vicine tra loro su una strada. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la protezione civile di Fiumicino.

Sono intervenuti poi i vigili urbani di Roma Capitale, i carabinieri e la polizia per isolare temporaneamente l'area, gli accertamenti e per risalire alle cause. L'incendio era visibile dall'autostrada Roma-Fiumicino.