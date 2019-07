Apre centro antiviolenza a Rocca Priora

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Il nuovo centro antiviolenza "Ricomincio da me" di Rocca Priora è il frutto dell'impegno preso dalla Regione Lazio per potenziare la rete dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e dalle Case Rifugio per il contrasto alla violenza maschile sulle donne. I dati più recenti su questo fenomeno sono impressionanti e per questo la nostra azione di contrasto e protezione vuole essere forte e capillare.

Con la struttura di Rocca Priora salgono a 22 i centri antiviolenza attivi nel Lazio e altri 3 sono di prossima apertura, mentre sono 8 le Case Rifugio attualmente funzionanti e 2 quelle in via di apertura. Vogliamo continuare a lavorare così mettendo a sistema tutti gli strumenti, le competenze e le forze che sono in campo in tutto il territorio regionale".

Lo dichiara in una nota l'assessora regionale al Turismo e alle Pari opportunità Lorenza Bonaccorsi che questa mattina ha inaugurato a Rocca Priora il Centro antiviolenza "Ricomincio da me" gestito dall'Associazione Girotondo Onlus.