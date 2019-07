Amichevoli: Roma-Tor Sapienza 12-0

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Esordio a suon di gol per la nuova Roma del portoghese Paulo Fonseca. Nella prima amichevole stagionale, disputata nel quartier generale a Trigoria contro i dilettanti del Tor Sapienza, i giallorossi sono andati a segno 12 volte. Fra i marcatori anche Leonardo Spinazzola, uno dei nuovi arrivati, che ha fatto centro dopo 43'. Nel primo tempo hanno realizzato anche Perotti (su rigore) al 10', Schick al 25' e al 47', Spinozzi al 44' e Under al 48'. Nella ripresa tripletta di Antonucci (9', 15' e 43'), gol di Dzeko al 12' e doppietta di Florenzi (26' e 30'). Fonseca ha schierato il modulo 4-2-3-1: nel primo tempo sono scesi in campo Pau Lopez; Karsdorp, Santon, Jesus, Spinazzola; Pastore, Nzonzi; Defrel, Spinozzi, Perotti; Schick. Nella ripresa è toccato a Olsen; Bouah, Fazio, Capradossi, Kolarov; Bordin, Cristante; Under, Antonucci, Florenzi; Dzeko. Non hanno partecipato all'amichevole Coric, Gonalons, Kluivert, Lorenzo Pellegrini, Riccardi e Zaniolo.