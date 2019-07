100 ovuli nello stomaco, arrestato

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, al termine di una mirata attività condotta presso i terminal dello scalo intercontinentale "Leonardo Da Vinci", hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino nigeriano di 39 anni per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Lo straniero, giunto all'alba a Roma con un volo da Addis Abeba, è stato notato dai militari per l'atteggiamento visibilmente nervoso assunto a seguito del controllo dei documenti ed è stato quindi condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale "Grassi" di Ostia per essere sottoposto ad approfonditi esami radiografici.

È stato così appurato che il nigeriano aveva ingerito un numero imprecisato di ovuli. I Carabinieri, al termine delle attività, hanno potuto accertare che l'uomo aveva ingerito 94 ovuli complessivi contenenti eroina, per un peso totale superiore ai 1.700 grammi. (ANSA).