Pineta Fregene, tagliati pini pericolosi

(ANSA) - FIUMICINO, 17 LUG - Tagliati alcuni pini che presentavano tronchi cavi e pericolosi. Si sta avviando a conclusione la prima parte degli interventi di messa in sicurezza all'interno della Pineta monumentale di Fregene, che ospita al suo interno pini di oltre 250 anni, di cui un settore e' dedicato a Federico Fellini, che vi giro' scene di alcuni suoi film, a partire dallo "Sceicco bianco". Questa mattina il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha fatto un sopralluogo insieme all'assessore all'Ambiente Roberto Cini, al dirigente d'area Vincenzo Robusto e a tecnici e agronomi, oltre che al Comandante della Polizia locale Giuseppe Galli. Nella seconda fase si procederà alla messa in sicurezza del Lotto B, dall'altro lato di via Portovenere, per poi proseguire con un intervento generalizzato per istituire percorsi naturalistici in pineta e un'area attrezzata per il pubblico nelle aree già messe in sicurezza.