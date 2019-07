Mancini dall'Atalanta alla Roma

(ANSA) - BERGAMO, 16 LUG - L'Atalanta si prepara a salutare Gianluca Mancini, che entro domattina dovrebbe svolgere le visite mediche con la Roma. La formula è il prestito oneroso con obbligo di riscatto: due milioni subito, più 19 a saldo alla fine della prossima stagione ed eventuali cinque di bonus. Il giocatore, in caso di permanenza a Bergamo, si sarebbe dovuto aggregare al ritiro in Valseriana domenica: non era stato convocato per il raduno perché in permesso dopo aver partecipato all'Europeo Under 21. Mancini, toscano di Montopoli in Val d'Arno, 23 anni, in due stagioni nerazzurre ha totalizzato 48 presenze e sette reti fra campionato, Coppa Italia ed Europa League.