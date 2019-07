Sos banchi:Città Metropolitana,al lavoro

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Non tolleriamo che si facciano accuse strumentali senza conoscere la realtà. La Città metropolitana non è certo assente, anzi fa il possibile per andare incontro alle tante esigenze degli istituti che gestisce", dichiara il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta. " "Abbiamo anticipato alle scuole rispetto all'anno scorso i fondi per il mantenimento e la nota inviata ai dirigenti che ha generato la polemica in corso è stata fatta proprio per metterli nelle condizioni di fare fronte alle prime necessità", aggiunge il Vice Sindaco dell'ente metropolitano. "La gran parte delle risorse a bilancio per l'edilizia scolastica va anche quest'anno a coprire interventi relativi alla sicurezza degli edifici, prime tra tutti le certificazioni di prevenzioni incendi. Un'evidente necessità degli istituti che ogni giorno sono frequentati da migliaia di studenti", conclude Zotta.