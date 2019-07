Rubano zaino Spinazzola "che benvenuto"

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Siparietto simpatico durante la conferenza stampa di presentazione del neo giallorosso Leonardo Spinazzola, da poco arrivato dalla Juventus. Il giocatore, ad una domanda sulle differenze tra i due club, ha risposto di non averne trovate molte: "Ci sono un bel centro sportivo, una grande dirigenza e un'ottima organizzazione. L'unica cosa è che mi hanno rotto la macchina e rubato lo zaino". Accanto a lui, il ds, Gianluca Petrachi, è intervenuto scherzando: "Non può lasciarlo in bella vista sul sedile. Si deve svegliare".