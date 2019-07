Rifiuti: Ama, turni rafforzati

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Prosegue anche oggi il massimo sforzo di Ama, d'intesa e coordinamento con Roma Capitale, per assicurare la regolarità dei servizi su tutti i quadranti cittadini. Rafforzati i turni di lavoro nelle autorimesse, nelle officine e nelle sedi di zona aziendali per garantire la massima efficienza dei servizi. Anche questa domenica, l'impianto di trattamento meccanico biologico pubblico di Rocca Cencia lavorerà straordinariamente con turni rafforzati in base all'accordo siglato con i sindacati. Lo comunica Ama in una nota. Le piattaforme della filiera della raccolta differenziata, in particolare carta e cartone, hanno garantito l'apertura per ricevere materiali anche in questa giornata festiva. Ama ha pertanto intensificato e rimodulato i giri di raccolta dedicati ai materiali riciclabili su tutti i quadranti cittadini.