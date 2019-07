Prende monete da fontana P.Navona, multa

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Denuncia e daspo urbano per un cittadino olandese che è entrato nella fontana del Moro per prendere le monete. All'alba di ier l'uomo é stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale mentre era intento a rubare le monete dalla fontana del Moro a piazza Navona. Il cittadino olandese, 36 anni, sorpreso da una pattuglia del I Gruppo "ex Trevi" ha cercato di nascondere invano la manciata di monete appena raccolte, che sono state sequestrate. Il trentaseienne è stato denunciato e nei suoi confronti sono state applicate anche le misure previste dal nuovo Regolamento di Polizia Urbana: sanzioni per un totale di 550 euro e ordine di allontanamento.