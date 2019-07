Mihajlovic: Acerbi "Mister, fregatene.."

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Non devi mollare, devi avere coraggio! Sono parole scontate, ma vere. Mister mi permetto di dirti di affrontare questa brutta fase appieno, fregandotene di quello che hai! Vivi come se non avessi niente e pensa sempre positivo, CORAGGIO". E' il messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale di Instragram da Francesco Acerbi e dedicato a Sinisa Mihajlovic. L'attuale difensore della Lazio ha sconfitto anni fra il cancro, tornando a giocare e a vestire anche la maglia della Nazionale azzurra.