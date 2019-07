Napoli: Manolas firma, stasera in ritiro

(ANSA) NAPOLI, 13 LUG - Kostas Manolas ha firmato il contratto quinquennale che lo lega al Napoli fino al 2024 e stasera raggiungerà i nuovi compagni di squadra nel ritiro a Dimaro. Il difensore greco ha sostenuto stamattina a Roma le visite mediche con il Napoli e poi ha siglato il contratto. Ad annunciare la firma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un tweet "Benvenuto Kostas". Il Napoli, per prenderlo, ha pagato la clausola rescissoria prevista dal contratto con la Roma di 36 milioni. Manolas, 28 anni, farà coppia con Koulibaly al centro della difesa del Napoli, prendendo il posto di Raul Albiol, passato al Villarreal. Il difensore greco era arrivato in Italia nell'estate 2014, per vestire la maglia della Roma.