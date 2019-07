La notte della Luna con Achille Lauro

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - A 50 anni dall'allunaggio e dai primi passi mossi da Neil Armstrong sulla luna, la città di Latina dedica a quello storico evento un'intera notte bianca il prossimo 20 luglio. Ad animare la festa, dal tramonto all'alba ci saranno l'astronomia e la letteratura, il cinema e la musica.

Tra le tante iniziative in programma anche il concerto di Achille Lauro, attesissimo dai più giovani, che sarà in Piazza del Popolo con il suo "Tour 1969". Lauro, tra i protagonisti della 69° edizione del festival di Sanremo in gara con il brano "Rolls Royce", è stato scelto in quanto innovatore e precursore di nuove tendenze musicali, artistiche ed estetiche. Alle 20.30 sul Palco centrale inizierà il DJ Set di Antonello Bortolotto, seguito da uno balletto dell'Anfiteatro Academy su Pinocchio e la Luna. Alle 21 salirà sul palco il giovane Latta e a seguire i Fanoya, per far spazio poi all'esibizione di Achille Lauro alle 22.00 circa.