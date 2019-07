Bus in fiamme a Roma, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Un autobus di linea è andato a fuoco a Roma su via Appia all'altezza di piazza Cantù. Sul posto le pattuglie del Gruppo Appio della Polizia Locale e i vigili del fuoco. Non si registrano feriti. "La vettura, immatricolata nel 2004, era in servizio da 15 anni", precisa l'Atac. "L'incendio - aggiunge la nota dell'Atac - si è sviluppato a bordo di una vettura della linea 671 mentre circolava lungo piazza Cantù (zona Appia - ndr). L'autista ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere le fiamme, ma non è stato possibile estinguerle. Non c'è stato nessun problema per le persone".