Superstudenti,diploma è sfida a handicap

(ANSA) - FIUMICINO, 11 LUG - Michela, Simone, Lorenzo, Chiara, Sofialisa, Alice, Elisa, Marco: sono loro i "super studenti", con disabilità, di Anffas Ostia, freschi di diploma a pieni voti. "Siamo felicissimi: anche quest'anno otto dei nostri ragazzi si sono diplomati con grande profitto - spiega il direttore generale di Anffas Ostia, Stefano Galloni - È splendido visto che come associazione siamo in prima linea fin dal 1975 per dare ai ragazzi l'opportunità di frequentare le scuole pubbliche come tutti". "L'ottenimento del diploma di maturità - aggiunge - è frutto di un lavoro integrato avviato negli anni, in questo caso con le varie scuole partner. E dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, l’importanza della diagnosi precoce e delle riabilitazioni sui bambini fin dai primissimi anni che possono portare a risultati importanti e in molti casi anche all'entrata nel mondo del lavoro. Molti di questi ragazzi infatti da settembre, grazie alla nostra agenzia lavoro, inizieranno dei percorsi lavorativi ad hoc".