Investita da mezzo cantiere metro

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Aveva appena iniziato ad attraversare la strada quando un camion diretto al cantiere della metro l'ha travolta, non lasciandole scampo. Tragedia stamattina su via Sannio, all'altezza di piazzale Appio a Roma. Una donna 55 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante di una società affidataria di metro C. Inutili i soccorsi per la 55enne della provincia di Rieti che è rimasta sull'asfalto a ridosso delle strisce pedonali. Sul posto la polizia locale del Gruppo Appio che si occupa dei rilievi. "Non l'ho vista" avrebbe ripetuto il conducente 51enne del camion quando, rendendosi conto dell'accaduto, ha aperto lo sportello ed è sceso per soccorrere la signora. Gli agenti stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di zona e raccogliendo le testimonianze per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento.