In III municipio 6 asili aperti

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - 2019 -"Mentre in molti municipi della Capitale le domande per la frequenza estiva dei nidi sono state respinte, a Montesacro- Talenti la situazione è ben diversa. 6 strutture pubbliche sono rimaste aperte e tutte le domande ricevute sono state accolte. Uno sforzo importante, dal quale siamo stati ripagati sapendo di aver fornito un valido aiuto per le famiglie del territorio". Così Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota. Nel dettaglio, sono 430 i bambini e le bambine iscritte nella prima metà del mese di luglio 2019, 380 nella seconda metà. Nel 2018, i piccoli ospiti dell'intero periodo sono stati 262 e appena 4 i nidi rimasti aperti.