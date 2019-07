Comune e Atenei per mobilità sostenibile

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Riorganizzare gli orari e i tempi delle attività accademiche per favorire la mobilità degli studenti iscritti nelle Università romane. Obiettivo: sperimentare questa innovazione già a partire dal secondo semestre dell'anno accademico 2019-2020.

È questa la richiesta che la Sindaca Virginia Raggi ha formulato sottoscrivendo una "Lettera di Intenti" insieme con il presidente e AD di Roma Servizi per la Mobilità, Stefano Brinchi, il Rettore de La Sapienza Università di Roma, Eugenio Gaudio, il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Giuseppe Novelli, e il Rettore dell'Università Roma Tre, Luca Pietromarchi. Grazie a questo accordo per la prima volta Roma Capitale e i maggiori atenei pubblici romani lavoreranno in modo integrato, mettendo a disposizione database e best practice con l'obiettivo di rendere la mobilità di tutti, in primis per la vastissima popolazione di universitari in città, più sostenibile.