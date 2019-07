Tinto Brass è vigile e collaborante

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Discrete condizioni generali, è vigile e collaborante". E' quanto riporta il bollettino medico sulle condizioni del regista Tinto Brass "giunto lo scorso 9 luglio alle ore 6.00 al Pronto Soccorso del Santa Andrea". "A seguito di accertamenti medici - si legge nel bollettino diffuso dall'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea - il paziente ieri è stato trasferito in una unità di terapia intensiva. Risulta al momento in discrete condizioni generali, vigile e collaborante. Ulteriori esami sono tutt'ora in corso.