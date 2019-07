Roma: ufficiale Pau Lopez dal Betis

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - La Roma ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo, dal Betis Siviglia, di Pau Lopez per 23,5 milioni. Il portiere ha firmato fino al 30 giugno 2024. "È quasi impossibile dire no a un club come la Roma - ha dichiarato Pau Lopez -. Questo rappresenta un passo avanti importante nella mia carriera. Sono felice della fiducia riposta in me da questo grande club: mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida".

Cresciuto nel settore giovanile dell'Espanyol, con cui ha esordito in prima squadra nel 2014/15, Pau Lopez ha collezionato 78 presenze in tre stagioni con i catalani, prima di passare la scorsa estate al Betis con cui è sceso in campo 35 volte. In totale ha raccolto 100 gettoni in Liga. "Sono molto soddisfatto dell'arrivo di Pau Lopez in squadra - le parole del ds giallorosso Petrachi, riportate dal sito della Roma -. Pur essendo un ragazzo ancora molto giovane, vanta 100 presenze in un campionato competitivo come la Liga. Sono convinto che potrà far bene da noi e crescere molto grazie a Fonseca".