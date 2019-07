Rifiuti Roma, riunione con Costa, Raggi e Zingaretti. Ministro: 'Spazzatura all'estero in attesa nuovi impianti'

Lavori in corso sulla questione rifiuti romani. In mattinata una serie di incontri per la sindaca Raggi che ha incontrato prima il ministro Costa e Luigi di Maio e poi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la prefetta della Capitale, Gerarda Pantalone. In mattinata previsto anche un faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte.

Sui rifiuti di Roma "è andata bene, Finalmente il piano parte", ha detto Nicola Zingaretti al termine dell'incontro. "Riguardo alle strategie a medio termine‎ stiamo negoziando con Paesi stranieri dell'Ue per poter conferire i rifiuti in surplus, perché questa è una soluzione che serve per arrivare alla realizzazione degli impianti. Altrimenti inseguiremmo sempre, a costi eccessivi, una criticità spostandola sull'estero". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, al termine del vertice sui rifiuti di Roma. "Invece - ha aggiunto - il disegno su cui sia Zingaretti che Raggi si sono impegnati assieme a me è dire: ok, se è uno step da percorrere è giusto farlo perché abbiamo gli impianti nel prossimo Piano rifiuti, la progettazione e la gara, e si arriverà a farli. Se saranno dei Tmb? Ma pensiamo al compostaggio - ha risposto Costa - quanto è importante. L'organico rispetto alla frazione indifferenziata pesa tra il 40% e il 45%. Poi il compostaggio significa anche economia circolare. Il problema di Roma è la filiera dell'indifferenziato? Sull'indifferenziato a Roma si sta facendo un gran lavoro per renderlo differenziato - ha concluso Costa -. Diamo il tempo di farlo: soluzione alla criticità, medio termine, lungo termine. Tutto disegnato".

"Abbiamo fatto l'incontro della cabina di regia che ha un senso politico e un senso tecnico. Il clima è molto disteso, abbiamo individuato belle soluzioni", ha detto. "Sicuramente adesso proseguirà la raccolta dei rifiuti e si accelera secondo le possibilità - ha aggiunto - Sicuramente ci prenderemo qualche giorno, c'è la disponibilità della Regione ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria; c'è tutta la capienza degli impianti, una cosa importantissima, per cui i rifiuti a terra non rimarranno. La cosa più importante, ciò che io ho già detto, è che ogni due giorni i tecnici della Regione, del Comune, dell'Ama si incontreranno per calibrare, in funzione della situazione che volta per volta emerge, la migliore raccolta dei rifiuti a terra‎ e la loro predisposizione negli impianti- ha concluso - che mi sembra la soluzione migliore".

"Ringrazio tutti gli impianti e i Comuni del Lazio che in questi giorni supporteranno questa raccolta straordinaria. Chiedo a tutti i cittadini da qui in avanti di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché solo in questo modo possiamo iniziare ad abbassare e ad abbattere la quota dell'indifferenziato che è la frazione in assoluto che ci crea più problemi": così la sindaca Raggi al termine del vertice al ministero dell'Ambiente. "Non solo - ha aggiunto - ma è quella che va a finire agli inceneritori e alle discariche e che non consente un riutilizzo bloccando il ciclo dei rifiuti in senso virtuoso. Nelle prossime settimane aumenteremo le aree di raccolta differenziata porta a porta. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti".