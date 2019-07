La Grande Boxe illumina il Foro Italico

(ANSA)-ROMA,9 LUG - La grande boxe torna ad 'illuminare' la capitale e in particolare il Foro Italico. L'evento denominato Roma Boxing Night in programma giovedì 11 luglio, a partire dalle 18,15 animerà allo Stadio Nicola Pietrangeli e in diretta su Dazn, è stato presentato al Salone d'Onore del Coni.

Dopo il successo degli eventi di Milano e Firenze, anche Roma con il supporto della Federazione Pugilistica Italiana ospiterà la 5/a manifestazione frutto della joint venture tra Matchroom Boxing Italy, Opi 82 e Dazn, con l'obiettivo di riaccendere anche in Italia l'emozione e l'interesse per il pugilato. 9 gli incontri internazionali con alcuni tra i pugili italiani più interessanti. La 'main card', dalle 21, vedrà 4 incontri internazionali, di cui due con titoli in palio: il romano Emanuele Blandamura sfida il britannico Marcus Morrison per il vacante titolo silver dei pesi medi Wbc. Dazn trasmetterà la serata live e in modalità 'on demand' in Italia, Usa, Canada, Giappone, Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Brasile.