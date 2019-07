Roma: Fonseca, "qui qualcosa vinceremo"

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Non sono una persona a cui piace fare promesse, ma sono fermamente convinto che negli anni in cui sarà l'allenatore di questa squadra potremo vincere una delle competizioni alla quale parteciperemo". Così Paulo Fonseca nel giorno della sua presentazione a Trigoria. "Il presidente Pallotta non ha fissato nessun obiettivo concreto ma evidentemente l'obiettivo che io stesso mi pongo è quello di tornare subito in Champions League" aggiunge il nuovo tecnico giallorosso.