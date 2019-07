Apre corridoio mobilità Laurentina

(ANSA) - ROMA, 8 LUG -La sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme con l'assessore alla Mobilità Linda Meleo, ha inaugurato oggi il nuovo corridoio della mobilità da Eur-Laurentina a Tor Pagnotta, che 'serve' quartieri periferici come Tor Pagnotta, Cecchignola, Fonte Laurentina e la metro B. Nella nuova preferenziale, lunga circa 11 chilometri andata-ritorno sono state attivate tre nuove linee ed è stata ridisegnata la rete bus esistente. "Oggi si vede cosa può fare l'amministrazione quando ha le mani libere: meno di 36 mesi per rimediare ad anni di blocchi e irregolarità varie. Sono contenta oggi di poter dare una risposta", ha detto Raggi. Saranno utilizzati i filobus,"mezzi diventati negli‎ anni simbolo di spreco: 45 filobus abbandonati in un deposito che abbiamo già recuperato e che ora potranno circolare lungo questo corridoio. Abbiamo ultimato un progetto rimasto su carta per molto tempo: ora i cittadini possono‎ beneficiare di un'opera cosi strategica".