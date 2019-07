Anche Totti alla Padel Cup benefica

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Due giorni di grandi emozioni che hanno visto arrivare sul campo gli appassionati di Padel da tutta Italia per sfidare i VIP protagonisti della Gillette Padel Vip Cup per passione e per charity: Giovanni Malagò, Bobo Vieri, Antonio Cabrini, Ciro Ferrara, Eleonora Daniele, Luca Marchegiani, Monica Bertini, Vincent Candela, Giuliano Giannichedda, Andrea Perroni, JimmyGhione, Flaminia Bolzan, Francesca Cantini, Ivan Zazzaroni e Pier Luigi Pardo.

Celebrità del calcio, dello show business e del giornalismo, hanno partecipato al torneo creando grandi momenti di puro divertimento e spettacolo, per condividere con il pubblico e i giocatori amatoriali la missione di solidarietà a sostegno di AIL - Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La coppia Magini/Di Salvia ha sfidato in finalissima Francesco Totti e Vincent Candela con un esito inaspettato, la vittoria assoluta.