Ancora roghi di cassonetti a Roma

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Ancora un incendio di cassonetti di rifiuti a Roma. E' accaduto intorno alle 3 della scorsa notte a via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Gianicolense. Il rogo ha interessato due cassonetti della raccolta differenziata che sono stati parzialmente danneggiati dalle fiamme. L'allarme è stato dato da un passante. Da chiarire le cause del rogo. Nell'ultimo periodo nella Capitale si sono verificati diversi incendi di cassonetti di rifiuti in varie zone della città.