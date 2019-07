Mafie, a Roma regia 'pax criminale'

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Sono tante e diverse, tradizionali e autoctone. Continuano a operare in autonomia ma collaborano le une con le altre. E hanno una 'regia criminale' per gestire gli affari, soprattutto nella Capitale. Sono le mafie, le organizzazioni criminali e le reti corruttive che da Roma a Latina, da Frosinone sino a Viterbo, continuano a condizionare la vita di cittadini, degli operatori economici e degli amministratori locali. Lo "scenario criminale complesso" presente nel Lazio è al centro del IV aggiornamento al Rapporto 'Mafie nel Lazio', il resoconto documentato delle principali inchieste giudiziarie portate a termine tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2018: 103 le 'famiglie' censite, mentre sono 118 gli indagati per associazione mafiosa.