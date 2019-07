Raggi, rifiuti non priorità per Regione

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "I rifiuti a terra a Roma non sono una priorità per la Regione Lazio, siamo ancora in attesa dell'ordinanza che consente di trovare impianti dove portare la spazzatura". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un video su Facebook. La sindaca nel video spiega che senza l'ordinanza che rende disponibili alla massima capienza gli impianti del Lazio "i mezzi di Ama girano per la città raccolgono i rifiuti che riescono a portare da qualche parte ma il grosso resta a terra perchè non sappiamo dove portarlo". Una situazione, ricorda Raggi, che va avanti da "inizio giugno quando si è rotto un impianto e un altro è andato in manutenzione: Regione poteva intervenire un mese fa ma si è dovuto attendere il sollecito del ministro Costa e oggi ancora non emette l'ordinanza sugli impianti".