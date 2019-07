Costa,troppi 10 gg per emergenza rifiuti

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Dieci giorni di tempo per risolvere l'emergenza rifiuti a Roma sono "un tempo lunghissimo". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a margine della presentazione del rapporto Ecomafie di Legambiente, riferendosi all'ordinanza di ieri della Regione Lazio. "E' chiaro - ha affermato Costa - che per me dieci giorni sono un tempo lunghissimo, si deve fare ancora prima, perché ci sono 40 gradi e perché i rifiuti non possono stare per strada". Secondo il ministro l'ordinanza è comunque un primo passo positivo. "Sono riuscito a vedere sia la Raggi che Zingaretti per pianificare qualcosa che vada oltre - ha precisato -, cioè che ognuno faccia il suo ma ci spenda anche qualcosa.