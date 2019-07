Roma:Vertice Ambiente-Regione su rifiuti

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Sta per iniziare un incontro al ministero dell'Ambiente tra il ministro Sergio Costa e l'assessore competente del Lazio Massimiliano Valeriani sulla questione dei rifiuti di Roma. Al centro della riunione ci sarebbero gli sbocchi per l'immondizia della Capitale, nella fase molto critica che si è determinata quest'estate dopo che i Tmb privati di Malagrotta, in manutenzione, hanno iniziato a ricevere meno immondizia. La città da fine 2018 deve fare i conti anche con un impianto di trattamento pubblico in meno, quello del Salario, messo ko da un incendio.